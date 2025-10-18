Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США, пилоты «Макларена» сошли

На первом повороте друг с другом столкнулись лидеры сезона пилоты «Макларена» австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис, а также немец Нико Хюлькенберг из «Кик Заубер» и испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Пилоты «Макларена» и Алонсо были вынуждены закончить гонку.