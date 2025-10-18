Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США, пилоты «Макларена» сошли

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем спринтерской гонки 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США, который проходит на трассе в Остине.
Вторым финишировал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Уильямса».
Также в зону очков вошли: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари»), 5. Шарль Леклер (Монако; «Феррари»), 6. Александер Албон (Таиланд; «Уильямс»), 7. Юки Цунода (Япония; «Ред Булл»), 8. Андреа Кими Антонелли (Италия; «Мерседес»).
На первом повороте друг с другом столкнулись лидеры сезона пилоты «Макларена» австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис, а также немец Нико Хюлькенберг из «Кик Заубер» и испанец Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Пилоты «Макларена» и Алонсо были вынуждены закончить гонку.
В ночь на воскресенье по московскому времени состоится квалификация к основной гонке.