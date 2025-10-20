Ричмонд
Ферстаппен выиграл «Гран-при США», Норрис стал вторым, Пиастри — пятый

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл основную гонку на «Гран-при США».

Источник: Reuters

Нидерландец стартовал с поул-позиции и лидировал всю дистанцию. Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступивший победителю 7,959 секунды. На третьей строчке — гонщик «Феррари» Шарль Леклер (отставание +15,373 секунды).

Лидер личного зачета «Формулы-1» и партнер Ландо Норриса по команде Оскар Пиастри занял пятую позицию.

Пиастри продолжает возглавлять личный зачет с 346 очками. Ландо Норрис (332) занимает вторую строчку, Макс Ферстаппен (306) идет третьим.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Мексике с 24 по 26 октября.