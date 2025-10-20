Ферстаппен выиграл «Гран-при США», Норрис стал вторым, Пиастри — пятый

Нидерландец стартовал с поул-позиции и лидировал всю дистанцию. Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступивший победителю 7,959 секунды. На третьей строчке — гонщик «Феррари» Шарль Леклер (отставание +15,373 секунды).