Ферстаппен выиграл «Гран-при США», Норрис стал вторым, Пиастри — пятый

Нидерландец стартовал с поул-позиции и лидировал всю дистанцию. Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступивший победителю 7,959 секунды. На третьей строчке — гонщик «Феррари» Шарль Леклер (отставание +15,373 секунды).
Лидер личного зачета «Формулы-1» и партнер Ландо Норриса по команде Оскар Пиастри занял пятую позицию.
Пиастри продолжает возглавлять личный зачет с 346 очками. Ландо Норрис (332) занимает вторую строчку, Макс Ферстаппен (306) идет третьим.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Мексике с 24 по 26 октября.