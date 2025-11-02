Гран-при Бразилии под угрозой из-за массовых беспорядков в стране. Операция против мафии обернулась вспышкой насилия

Этап чемпионата «Формулы-1» на автодроме «Интерлагос», намеченный на
Организованная преступность угнетает жителей
Власти заявляют, что рейд против мафиозной сети торговцев наркотиками Comando Vermelho тщательно готовился несколько месяцев. Примерно 2500 полицейских на вертолетах и бронетранспортерах загнали вооруженных бандитов на склон холма, где их поджидал отряд спецназа. Однако преступники не сдались и приняли бой, в том числе с помощью беспилотника. Сражение обернулось десятками погибших, включая четырех полицейских. Это самая смертоносная операция по искоренению преступности в фавелах за последние десятилетия. Власти уверяют, что она подорвала незаконный бизнес по торговле людьми и психотропными препаратами. Однако оппоненты говорят, что наркобароны не живут в трущобах — главари банды не пострадали и вскоре наберут на место выбывших новых пособников.
Сотни недовольных жестокостью полиции жителей фавел Пенья и Комплексо-де-Алемао в середине нынешней недели вышли на акцию протеста. Она начались у фургонов, куда судебно-медицинские эксперты собирали трупы застреленных, и продолжилась у здания правительства штата. Демонстранты пришли туда с флагами страны, испачканными красной краской, символизирующей кровь, и под лозунгами «Убийцы». Дошло до погромов на улицах. Школы в пострадавших районах закрылись, а дороги были перекрыты автобусами, которые использовались в качестве баррикад. На этом фоне Верховный суд Бразилии, прокуратура и депутаты обратились к губернатору штата Рио-де-Жанейро с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных. Отчет правоохранителей о том, что в ходе операции изъято около 90 стволов огнестрельного оружия и более тонны наркотиков, не снизил накала страстей.
«Бразилия не может смириться с тем, что организованная преступность продолжает разрушать семьи, угнетать жителей и распространять наркотики и насилие по городам, — заявил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро, который представляет оппозиционную консервативную Либеральную партию и является политическим оппонентом президента страны Лулы да Силвы. — И мы продолжим эту борьбу, несмотря на то что федеральное правительство не оказывает достаточно поддержки, оставив нас наедине с наркотеррористами».
Что скажет Льюис?
«Формула-1» время от времени оказывается в центре бурных политических событий в тех странах, где проходят этапы Гран-при. Из последнего можно вспомнить протестные акции шиитов в Бахрейне и атаки йеменских хуситов на Саудовскую Аравию, которые едва не привели к забастовке пилотов. Сейчас эпицентр беспорядков в Бразилии находится на значительном удалении от Сан-Паулу, однако в этом городе в принципе не самая благоприятная криминальная обстановка и, если она на фоне политического кризиса обострится, у организаторов гонок возникнут серьезные проблемы.
Одной из интриг в нынешней ситуации являются действия британского пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Во время своей долгой карьеры он неоднократно вмешивался в политические ситуации разных стран — поддерживал идеи BLM, боролся за сохранение лесов Амазонки, защищал права оппозиции в Бахрейне. В прежние времена Льюиса наверняка не оставили бы равнодушным рассказы о внесудебных казнях, в который сейчас обвиняют полицию Рио. И это подогрело бы обстановку вокруг Гран-при Бразилии. Однако у сейчас у Хэмилтона большие сложности в карьере — хотят слухи, что «Скудерия» разочарована его результатами и не намерена продлевать контракт. Так что, возможно, британцу имеет смысл сейчас помолчать о политике.
Несмотря на все сложности, отмена ближайшего этапа королевской серии маловероятна. Во-первых — подобное стало бы большим ударом по репутации Бразилии, а во-вторых — это серьезные убытки. Со спортивной точки зрения организационные сложности очень не в тему. В кои-то веки в концовке сезона огромная интрига. Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен за четыре оставшиеся гонки пытается нагнать пилотов «Макларен» Оскара Пиастри и Ландо Норриса. Судьба титула не решится в «Интерлагосе», но события на бразильском треке окажут большое влияние на ход чемпионской гонки. И в этой ситуации меньше всего хочется думать о политических разборках. Хотя, если во время полицейской операции действительно погибли невиновные и случайные люди, их, разумеется, искренне жаль.
Олег Шамонаев