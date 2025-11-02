Гран-при Бразилии под угрозой из-за массовых беспорядков в стране. Операция против мафии обернулась вспышкой насилия

Сотни недовольных жестокостью полиции жителей фавел Пенья и Комплексо-де-Алемао в середине нынешней недели вышли на акцию протеста. Она начались у фургонов, куда судебно-медицинские эксперты собирали трупы застреленных, и продолжилась у здания правительства штата. Демонстранты пришли туда с флагами страны, испачканными красной краской, символизирующей кровь, и под лозунгами «Убийцы». Дошло до погромов на улицах. Школы в пострадавших районах закрылись, а дороги были перекрыты автобусами, которые использовались в качестве баррикад. На этом фоне Верховный суд Бразилии, прокуратура и депутаты обратились к губернатору штата Рио-де-Жанейро с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных. Отчет правоохранителей о том, что в ходе операции изъято около 90 стволов огнестрельного оружия и более тонны наркотиков, не снизил накала страстей.