Команда «Формулы-1» объявила о смене названия и логотипа

Команда «Формулы-1» Williams сообщила, что с сезона-2026 будет называться Atlassian Williams F1 Team вместо Atlassian Williams Racing и вернет логотип, с которым девять раз выиграла Кубок конструкторов.
«Существующий логотип “W” будет заменен на переосмысленный в XXI веке логотип “Forward W” Фрэнка Уильямса, впервые представленный в год нашего основания, в 1977 году», — заявили в команде.
В этом сезоне за Williams выступают Карлос Сайнс и Александер Албон, они занимают 11-е и 8-е места соответственно в личном зачете пилотов.
В Кубке конструкторов команда идет пятой, чемпионом досрочно стала McLaren.
В последний раз Williams выигрывала Кубок конструкторов в 1997 году.