Романтический пит-стоп: Звезда «Формулы-1» Шарль Леклер сделал предложение модной блогерше

В трудном деле пилоту «Феррари» помог пес, живущий в доме звездной пары.

Источник: Соцсети

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сделал предложение своей девушке Александре Сен-Мле. Если дело в ближайшее время дойдет до свадьбы, 28-летний монегаск станет только вторым женатым из действующих гонщиков «Формулы-1» после Нико Хюлькенберга.

«Папа хочет жениться на тебе»

Главным соучастником романтического события стал общий пес пары по кличке Лео, который постоянно появляется на общих фотографиях возлюбленных и поддерживает Шарля во время гонок.

Питомец появился в комнате, украшенной свечами и лепестками роз в виде сердца, в праздничной бабочке. На ней была надпись: «Папа хочет жениться на тебе». Скорее всего, пока Лео доставлял сообщение, сам Леклер встал на одно колено и вручил Александре кольцо с крупным бриллиантом (оно уже тоже засветилось на фотографиях).

Реакция соцсетей и коллег

Счастливой новостью Шарль поделился в социальных сетях, разместив серию снимков с помолвки и подписав их «Mr & Mrs Leclerc». Пост вызвал настоящий фурор: за первый час он собрал более двух миллионов лайков.

Свои комментарии под публикацией оставили Оскар Пиастри и Карлос Сайнс, команды «Феррари» и «Альпин», за которую выступает старый приятель Леклера Пьер Гасли, а также журналисты телеканала Sky Sports F1.

На историческое для гонщика событие отреагировала и официальная страница «Формулы-1», опубликовавшая поздравление в адрес одного из сильнейших пилотов пелотона.

Вместе уже два года

Отношения между Леклером и Александрой начались весной 2023 года, спустя несколько месяцев после расставания гонщика с его предыдущей спутницей Шарлоттой Сине.

Впервые вместе на публике они появились летом на Парижской неделе моды, а затем на Уимблдоне, где сидели вместе с Пьером Гасли и его девушкой. С тех пор Шарль и Александра не расстаются: Сен-Мле сопровождает возлюбленного на этапах Гран-при. Они вместе посещают светские рауты и даже баскетбольные матчи.

Причем о намерении Шарля сделать своей девушке предложение фанаты гонщика догадались после его интервью Tatler перед Гран-при Сингапура. Тогда он рассказал, что в их списке желаний есть два направления для путешествий. Оба как раз подходили для помолвки или свадебного путешествия.

«Одно из них — Антарктида. Это будет невероятный, уникальный опыт в жизни: мы отправимся в конце этого года. Второе — Африка. Я там еще не был, но мы хотели бы отправиться на сафари и узнать побольше об удивительной культуре и людях тех мест», — с энтузиазмом рассказывал Шарль.

Источник: Соцсети

Кто такая Александра Сен-Мле?

Избранница гонщика далека от спорта, но прекрасно чувствует себя в мире моды и искусства. Александра является успешным блогером с суммарной аудиторией более трех миллионов подписчиков, а по образованию — историк искусства.

Она имеет серьезный профессиональный опыт: работала ассистентом в отеле Hotel des Ventes de Monte-Carlo, участвовала в организации Monaco Art Week, снималась в модельных кампаниях (в том числе для бренда Хайли Бибер «Rhode») и появлялась на обложках глянцевых журналов.

Ее контент посвящен моде, красоте, путешествиям и искусству. Отношения с Леклером открыли для Сен-Мле и мир «Больших призов» — например, именно Шарль взял ее на премьеру фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом.

Автор: Екатерина Зобова