Лидера сезона «Формулы-1» освистали после его победы

Норриса освистали поклонники во время того, как он поднимался на подиум. Подобное ранее происходило после победы спортсмена на Гран-при Мексики.
Гонка прошла в воскресенье, 9 ноября. Вторым финишировал итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли. Тройку сильнейших замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Норрис занимает первое место в общем зачете чемпионата мира с результатом в 390 очков. На втором месте расположился его партнер по команде, австралиец Оскар Пиастри (366 очков). Тройку лидеров замыкает Ферстаппе (341 очко).