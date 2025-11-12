Mercedes оценили в $6 млрд

Команда Mercedes была создана по завершении сезона 2009 года, после того как производитель одноименных автомобилей выкупил контрольный пакет акций «конюшни» Brawn. В 2013 году руководителем и совладельцем команды стал господин Вольф. Под его руководством Mercedes на протяжении восьми сезонов — с 2014 по 2021 год — неизменно выигрывал Кубок конструкторов. За это же время гонщики команды семь раз становились чемпионами мира. Шесть титулов на счету Льюиса Хэмилтона (2014−2015, 2017−2020), который с учетом первого чемпионства, добытого в 2008 году в McLaren, является наряду с Михаэлем Шумахером семикратным победителем первенства мира. Еще один принес Нико Росберг в 2016-м.