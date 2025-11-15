Квят проиграл беспилотному болиду в гонке «ИИ против человека»

Квят является самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд «Формулы-1» с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.