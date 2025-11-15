Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квят проиграл беспилотному болиду в гонке «ИИ против человека»

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский пилот Даниил Квят проиграл беспилотному болиду в гонке «ИИ против человека», которая прошла в Абу-Даби.

Источник: Спорт РИА Новости

Заезд прошел в рамках соревнований машин A2RL на автодроме «Яс Марина». Квят впервые потерпел поражение в серии заездов с беспилотными болидами.

Первая гонка прошла в апреле 2024 года, тогда Квят опередил машину, управляемую искусственным интеллектом. В ноябре 2024 года россиянин также стал первым после того, как беспилотный болид врезался в ограждение и не смог продолжить заезд.

Квят является самым успешным российским гонщиком в истории «Формулы-1». На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Россиянин был пилотом команд «Формулы-1» с 2013 по 2017 год, а также с 2019 по 2020 год.