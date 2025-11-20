В Лас-Вегасе стартует заключительный американский этап в сезоне «Формулы-1»

До завершения чемпионата остается три этапа, фаворитом в борьбе за титул является британец Ландо Норрис из «Макларена», который опережает партнера по команде Оскара Пиастри на 24 очка. Хотя еще пару месяцев назад ситуация в личном зачете была противоположной — австралиец лидировал с преимуществом в более чем 30 очков. Однако в последних шести гонках Пиастри лишь раз смог финишировать на подиуме, тогда как Норрис обрел уверенность и пять раз поднимался на пьедестал на этих этапах, в том числе дважды победив. И теперь судьба титула находится исключительно в его руках — в каждой из оставшихся трех гонок (плюс один спринт) ему достаточно будет занять второе место.