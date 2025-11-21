Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике 22-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе.