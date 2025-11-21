Ричмонд
Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при в Лас-Вегасе

Норрис выиграл вторую практику Гран-при «Формулы 1» в Лас-Вегасе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике 22-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе.

Время Норриса — 1 минута 33,602 секунды. Вторым стал итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (отставание — 0,029 секунды). Третье место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари» (+0,161).

Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал девятым (+0,503), семикратный победитель «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон на «Феррари» — десятым (+0,525).

Третий тренировочный заезд и квалификация к воскресной гонке пройдут в субботу.