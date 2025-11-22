Ричмонд
Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран‑при Лас‑Вегаса

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон 22 ноября занял последнее, 20-е, место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе США.

Источник: Reuters

Пилот «Феррари» показал худший результат в первом сегменте, а его последняя попытка не состоялась из-за проблем с шинами на мокрой трассе. В результате Хэмилтон начнет гонку с последнего места на стартовой решетке.

Помимо Хэмилтона, в первом сегменте квалификацию не прошли также Александр Албон, который попал в аварию, а также Андреа Кими Антонелли, Габриэл Бортолето и Юки Цунода.

В нынешнем сезоне Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете со 148 очками, в то время как лидирует Ландо Норрис из «Макларена» с 390 очками.

Ранее, 8 ноября, судьи вынесли предупреждение Хэмилтону за проезд под двойными желтыми флагами во втором сегменте спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Отмечалось, что предупреждение вынесли из-за того, что гонщик недостаточно сбросил скорость, проезжая мимо стоящей машины его партнера по команде Шарля Леклера.