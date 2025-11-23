Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем 22-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Лас-Вегаса, который прошел на городской трассе.
Ферстаппен выиграл шестой Гран-при в текущем сезоне. Вторым стал завоевавший поул-позишн британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Третье место занял его соотечественник Джордж Расселл из «Мерседеса».
Далее в первой десятке расположились: 4. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен»), 5. Андреа Кими Антонелли (Италия, «Мерседес»), 6. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»), 7. Карлос Сайнс (Испания, «Уильямс»), 8. Исак Хаджар (Франция; RB), 9. Нико Хюлькенберг (Германия, «Кик Заубер»), 10. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари»).
Предпоследний этап «Формулы-1» сезона 2025 года пройдет