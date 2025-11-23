Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем 22-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Лас-Вегаса, который прошел на городской трассе.