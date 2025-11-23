Норрис упрочил лидерство в зачете пилотов «Формулы-1»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британец Ландо Норрис из «Макларена» упрочил лидерство в зачете пилотов «Формулы-1» за два Гран-при до конца чемпионата в сезоне 2025 года.
В воскресенье Норрис занял второе место на Гран-при Лас-Вегаса, в его активе стало 408 очков. Выигравший гонку нидерландец Макс Ферстаппен (366) располагается на третьем месте и сохраняет шансы на победу в чемпионате. Вторым идет австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри с 378 баллами, завершивший гонку на четвертой позиции.
Далее в первой десятке располагаются: 4. Джордж Расселл (Великобритания; «Мерседес») — 291; 5. Шарль Леклер (Монако; «Феррари») — 222; 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари») — 149; 7. Андреа Кими Антонелли (Италия, «Мерседес») — 132; 8. Александер Албон (Таиланд; «Уильямс») — 73; 9. Исак Хаджар (Франция; RB) — 47; 10. Нико Хюлькенберг (Германия; «Кик Заубер») — 45.
В Кубке конструкторов у досрочно победившего в зачете «Макларена» 786 очков. Следом в первой пятерке идут «Мерседес» (423), «Ред Булл» (391), «Феррари» (371) и «Уильямс» (117).
Предпоследний этап «Формулы-1» сезона 2025 года пройдет