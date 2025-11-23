Норрис упрочил лидерство в зачете пилотов «Формулы-1»

В воскресенье Норрис занял второе место на Гран-при Лас-Вегаса, в его активе стало 408 очков. Выигравший гонку нидерландец Макс Ферстаппен (366) располагается на третьем месте и сохраняет шансы на победу в чемпионате. Вторым идет австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри с 378 баллами, завершивший гонку на четвертой позиции.