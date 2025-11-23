«Чувствую себя ужасно»: Хэмилтон назвал текущий сезон худшим в карьере

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон назвал текущий сезон «Формулы-1» худшим в своей карьере, отметив, что всего его старания только портят общую картину.
Хэмилтон занимает шестое место в зачете пилотов, набрав 149 очков. В текущем сезоне британец ни разу не попал на подиум. В 2025 году на его счету одна победа — в спринте на Гран-при Китая.
«Я чувствую себя ужасно. Это мой худший сезон за всю историю, и, как бы я ни старался, становится только хуже. Я пытаюсь выжимать из болида абсолютно все, что только возможно», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Текущий сезон является для Хэмилтона дебютным в «Феррари», до этого британец с 2013 года выступал за «Мерседес». Он завоевал семь чемпионских титулов в «Формуле-1», что является повторением рекорда немца Михаэля Шумахера. Всего в его активе 105 побед на Гран-при и 202 подиума.