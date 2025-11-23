FIA аннулировала результаты пилотов «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Результаты пилотов команды «Макларен» австралийца Оскара Пиастри и британца Ландо Норриса по итогам гонки Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» аннулированы, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).