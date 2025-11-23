FIA аннулировала результаты пилотов «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Результаты пилотов команды «Макларен» австралийца Оскара Пиастри и британца Ландо Норриса по итогам гонки Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1» аннулированы, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Гонка прошла в воскресенье и завершилась победой нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Норрис финишировал вторым, Пиастри — четвертым.
Причиной дисквалификации стал слишком сильный износ планок под днищем, нарушающий технический регламент.
После дисквалификации пилотов топ-10 по итогам Гран-при выглядит следующим образом: 1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»), 2. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес»), 3. Андреа Кими Антонелли (Италия, «Мерседес»), 4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»), 5. Карлос Сайнс (Испания, «Уильямс»), 6. Исак Хаджар (Франция; RB), 7. Нико Хюлькенберг (Германия, «Кик Заубер»), 8. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари»), 9. Эстебан Окон (Франция; «Хаас»), 10. Оливер Берман (Великобритания; «Хаас»).