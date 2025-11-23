Ферстаппен еще сильнее сократил отставание от Норриса после решения FIA

Ферстаппен в воскресенье выиграл шестой Гран-при в текущем сезоне, финишировав первым в гонке в Лас-Вегасе. Вторым стал завоевавший поул-позишн Норрис. Третье место занял его соотечественник Джордж Расселл из «Мерседеса». Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» завершил гонку на четвертом месте. Позднее Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об аннулировании результатов пилотов «Макларена» из-за нарушения технического регламента и внесении соответствующих изменений в итоговую классификацию гонки.