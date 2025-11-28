Ричмонд
Пиастри выиграл квалификацию к спринту Гран-при Катара, Ферстаппен — шестой

Пиастри выиграл квалификацию к спринтерской гонке на Гран-при Катара «Формулы-1».

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем квалификации к спринтерской гонке на предпоследнем, 23-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Катара.

Пиастри проехал свой лучший круг за 1 минуту 20,055 секунды. Вторым стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,032). Третий результат показал еще один гонщик «Макларена» — британец Ландо Норрис (+0,230).

В первую восьмерку по итогам квалификации также вошли: 4. Фернандо Алонсо (Испания, «Астон Мартин»), 5. Юки Цунода (Япония, «Ред Булл»), 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»), 7. Кими Антонелли (Италия, «Мерседес»), 8. Карлос Сайнс (Испания, «Уильямс»).

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», выбыл после первого сегмента квалификации, показав 18-е время.

Спринтерская гонка пройдет 29 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.