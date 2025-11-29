Бывший гонщик «Формулы-1» арестован по подозрению в мошенничестве

По информации СМИ, сотрудники правоохранительных органов 27 ноября провели рейды в Монако, Швейцарии и Зиндельфингене, где Сутиль и был задержан. После задержания спортсмен был доставлен в суд немецкого города Штутгарт. Пока прокуратура не раскрывает никакие подробности о деле Сутиля, известно только то, что последние несколько лет он торговал автомобилями премиум-класса.