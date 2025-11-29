Пиастри выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Катара «Формулы-1»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем спринтерской гонки на предпоследнем, 23-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Катара.
Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Третьим стал партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис.
В очковой зоне также финишировали: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»), 5. Юки Цунода (Япония, «Ред Булл»), 6. Кими Антонелли (Италия, «Мерседес»), 7. Фернандо Алонсо (Испания, «Астон Мартин»), 8. Карлос Сайнс (Испания, «Уильямс»).
Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», финишировал 17-м. Ранее он показал 18-й результат в квалификации к спринтерской гонке.
Позже в субботу состоится квалификация к воскресной гонке.