Red Bull назвал партнера Ферстаппена на сезон-2026 «Формулы-1»

Ферстаппен начинал нынешний сезон с австралийцем Лиамом Лоусоном в качестве партнера, но уже начиная с третьего этапа Red Bull провел рокировку с Racing Bulls — Лоусона заменил японец Юки Цунода. Выступали после этого оба не слишком удачно. Лоусон занимает 14-е место в общем зачете (38 очков), Цунода — 15-е (33).