Норрис стал лучшим во второй практике последнего этапа «Формулы-1»

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ландо Норрис из команды «Макларен» показал лучший результат во второй сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.
Время лучшего круга британца составило 1 минуту 23,083 секунды. Ранее Норрис стал лучшим в первой практике.
Второй результат показал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (отставание — 0,363 секунды) из «Ред Булл», третьим стал британец Джордж Расселл (+0,379) из «Мерседеса». Партнер Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри показал 11-й результат (+0,680).
В субботу состоится третья практика и квалификация к воскресной гонке.
На чемпионство в нынешнем сезоне «Формулы-1» претендуют три пилота: Норрис (408 очков в зачете пилотов), Ферстаппен (396) и Пиастри (392).