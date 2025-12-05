Ричмонд
Норрис стал лучшим во второй практике последнего этапа «Формулы-1»

Норрис из «Макларена» стал лучшим во второй практике Гран-при Абу-Даби «Ф-1».

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ландо Норрис из команды «Макларен» показал лучший результат во второй сессии свободных заездов заключительного, 24-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Время лучшего круга британца составило 1 минуту 23,083 секунды. Ранее Норрис стал лучшим в первой практике.

Второй результат показал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (отставание — 0,363 секунды) из «Ред Булл», третьим стал британец Джордж Расселл (+0,379) из «Мерседеса». Партнер Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри показал 11-й результат (+0,680).

В субботу состоится третья практика и квалификация к воскресной гонке.

На чемпионство в нынешнем сезоне «Формулы-1» претендуют три пилота: Норрис (408 очков в зачете пилотов), Ферстаппен (396) и Пиастри (392).

