Ферстаппен выиграл квалификацию последнего Гран-при в сезоне «Формулы-1»

Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем квалификации заключительного, 24-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Источник: Getty Images

28-летний Ферстаппен, четырехкратный чемпион «Формулы-1», завоевал восьмой в сезоне и 48-й в карьере поул.

Второй результат показал британский пилот McLaren Ландо Норрис, третий — его партнер по команде, австралиец Оскар Пиастри.

Чемпион нынешнего сезона определится в последней гонке. На титул претендуют Норрис (408 очков), Пиастри (392) и Ферстаппен (396), побеждавший в четырех последних сезонах.

Гонка Гран-при Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало — 16:00 мск.

