Ферстаппен выиграл квалификацию последнего Гран-при в сезоне «Формулы-1»

28-летний Ферстаппен, четырехкратный чемпион «Формулы-1», завоевал восьмой в сезоне и 48-й в карьере поул.
Второй результат показал британский пилот McLaren Ландо Норрис, третий — его партнер по команде, австралиец Оскар Пиастри.
Чемпион нынешнего сезона определится в последней гонке. На титул претендуют Норрис (408 очков), Пиастри (392) и Ферстаппен (396), побеждавший в четырех последних сезонах.
Гонка Гран-при Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало — 16:00 мск.
