Умер первый промоутер Гран-при России «Формулы-1»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Первый промоутер Гран-при России «Формулы-1» Сергей Воробьев ушел из жизни в возрасте 36 лет, сообщается на сайте Российской автомобильной федерации (РАФ).
Воробьев умер 5 декабря, о причинах его смерти не сообщается. Похороны пройдут 9 декабря в Дзержинске.
«Сергей Воробьев внес неоценимый вклад в создание и организацию Гран-при России в 2014—2020 гг. Он стал первым в истории спорта представителем России, вошедшим в состав комиссии “Формулы-1”. В 2009 году Сергей Сергеевич начал работать в качестве директора по развитию трассы “Нижегородское кольцо”, после чего стал руководителем коммерческого департамента автодрома Moscow Raceway. В последние годы Сергей Воробьев активно занимался развитием направления беспилотного транспорта. История Гран-при России “Формулы-1” навсегда связана с его именем. Российская автомобильная федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея», — говорится в заявлении организации.
Гран-при России проводился с 2014 по 2021 год. Пять раз гонку выигрывал британец Льюис Хэмилтон, дважды — финн Валттери Боттас и один раз — немец Нико Росберг.