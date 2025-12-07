Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер первый промоутер Гран-при России «Формулы-1»

Первый промоутер Гран-при России «Формулы-1» Воробьев умер в возрасте 36 лет.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Первый промоутер Гран-при России «Формулы-1» Сергей Воробьев ушел из жизни в возрасте 36 лет, сообщается на сайте Российской автомобильной федерации (РАФ).

Воробьев умер 5 декабря, о причинах его смерти не сообщается. Похороны пройдут 9 декабря в Дзержинске.

«Сергей Воробьев внес неоценимый вклад в создание и организацию Гран-при России в 2014—2020 гг. Он стал первым в истории спорта представителем России, вошедшим в состав комиссии “Формулы-1”. В 2009 году Сергей Сергеевич начал работать в качестве директора по развитию трассы “Нижегородское кольцо”, после чего стал руководителем коммерческого департамента автодрома Moscow Raceway. В последние годы Сергей Воробьев активно занимался развитием направления беспилотного транспорта. История Гран-при России “Формулы-1” навсегда связана с его именем. Российская автомобильная федерация выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея», — говорится в заявлении организации.

Гран-при России проводился с 2014 по 2021 год. Пять раз гонку выигрывал британец Льюис Хэмилтон, дважды — финн Валттери Боттас и один раз — немец Нико Росберг.

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше