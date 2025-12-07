В «Формуле-1» впервые с 2021 года появился новый чемпион

Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем чемпионата «Формулы-1» по итогам последней гонки сезона в Абу-Даби.
Норрис показал в гонке третий результат, уступив Максу Ферстаппену (Red Bull) и своему партнеру по команду Оскару Пиастри.
Однако британцу хватило набранных очков, чтобы стать чемпионом — перед последней гонкой он опережал Ферстаппена на 12 очков в личном зачете.
Положение гонщиков после гонки в Абу-Даби: Норрис — 423 очка, Ферстаппен — 421, Пиастри — 410.
В топ-10 в Абу-Даби попали: Шарль Леклер (Ferrari, 4-й), Джордж Расселл (Mercedes, 5-й), Фернандо Алонсо (Aston Martin, 6-й), Эстебан Окон (Haas, 7-й), Льюис Хэмилтон (Ferrari, 8-й), Нико Хюлькенберг (Kick Sauber, 9-й) и Лэнс Стролл (Aston Martin, 10-й).
Предыдущие четыре сезона чемпионом становился Ферстаппен. В этом году он выиграл больше всех гонок (восемь) и ему не хватило всего двух очков до чемпионского титула.
В предыдущий раз чемпионом «Формулы-1» в McLaren становился Льюис Хэмилтон в 2008 году.
Сразу три пилота боролись за титул в последней гонке впервые с 2010 года.
Победителем Кубка конструкторов в этом году досрочно стала команда McLaren (833 очка), второе место у Mercedes (469), третье — у Red Bull (451).