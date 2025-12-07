Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ферстаппен поздравил Норриса с чемпионством после гонки в Абу-Даби. Макс выигрывал титул в 4 прошлых сезонах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил гонщика «Макларен» Ландо Норриса с победой в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025.

Источник: Reuters

После финиша последней гонки чемпионата в Абу-Даби Ферстаппен подбежал к Норрису, поздравил и обнял его.

Ферстаппен становился чемпионом «Формулы-1» в четырех предыдущих сезонах. Нидерландец претендовал на титул и в сезоне-2025: для победы ему нужно было набрать на 12 очков больше Норриса на Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен выиграл гонку и набрал 25 очков, Норрис финишировал третьим и получил 15 очков. По итогам 24 этапов нидерландец набрал на 2 очка меньше (421), чем британец (423).

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше