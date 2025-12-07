Ферстаппен поздравил Норриса с чемпионством после гонки в Абу-Даби. Макс выигрывал титул в 4 прошлых сезонах

После финиша последней гонки чемпионата в Абу-Даби Ферстаппен подбежал к Норрису, поздравил и обнял его.
Ферстаппен становился чемпионом «Формулы-1» в четырех предыдущих сезонах. Нидерландец претендовал на титул и в сезоне-2025: для победы ему нужно было набрать на 12 очков больше Норриса на Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен выиграл гонку и набрал 25 очков, Норрис финишировал третьим и получил 15 очков. По итогам 24 этапов нидерландец набрал на 2 очка меньше (421), чем британец (423).
