Чемпион «Формулы-1» заявил, что многому научился у Пиастри и Ферстаппена

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новый чемпион «Формулы-1» британский пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что он многому научился у партнера по команде австралийца Оскара Пиастри и четырехкратного победителя «королевских гонок» нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
В воскресенье Норрис занял третье место в гонке Гран-при Абу-Даби. Этого результата хватило британцу, чтобы на два очка опередить в общем зачете Ферстаппена, ставшего победителем заключительного этапа сезона. Пиастри финишировал вторым и занял третье место в зачете пилотов.
«Давно я не плакал! Не думал, что расплачусь, но это произошло! Это долгий путь. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, всем в “Макларене”, моим родителям — маме, папе — они те, кто поддерживал меня с самого начала. Это потрясающее чувство. Теперь я немного понимаю, что чувствует Макс! Я хочу поздравить Макса и Оскара, моих двух главных соперников в течение всего сезона. Это было удовольствием бороться с ними обоими. Это честь, я многому научился у каждого из них. Мне это нравилось. Это был долгий год. Мы сделали это, и я так горжусь всеми», — цитирует Норриса Sky Sports.
Норрису 26 лет. Он стал чемпионом мира впервые в карьере. Британец также стал первым с 2008 года гонщиком «Макларена», одержавшим победу в чемпионате «Формулы-1». Тогда титул завоевал Льюис Хэмилтон. Также Норрис стал 11-м британцем, ставшим чемпионом мира, что является рекордом.