Чемпион «Формулы-1» заявил, что многому научился у Пиастри и Ферстаппена

«Давно я не плакал! Не думал, что расплачусь, но это произошло! Это долгий путь. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, всем в “Макларене”, моим родителям — маме, папе — они те, кто поддерживал меня с самого начала. Это потрясающее чувство. Теперь я немного понимаю, что чувствует Макс! Я хочу поздравить Макса и Оскара, моих двух главных соперников в течение всего сезона. Это было удовольствием бороться с ними обоими. Это честь, я многому научился у каждого из них. Мне это нравилось. Это был долгий год. Мы сделали это, и я так горжусь всеми», — цитирует Норриса Sky Sports.