Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов «Формулы-1» в два очка

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что чувствует себя хорошо после победы на заключительном этапе «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби, несмотря на потерю титула чемпиона мира.
В воскресенье Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона, но стал вторым в зачете пилотов, уступив два очка британцу Ландо Норрису из «Макларена». После Гран-при Нидерландов Ферстаппен отставал на 104 очка от лидировавшего на тот момент другого пилота «Макларена» — австралийца Оскара Пиастри. В последних девяти гонках нидерландец одержал шесть побед.
«Чувствую себя хорошо. Я был готов к такому исходу, потому что для победы нам нужно было немного везения. Мы идеально оптимизировали уик-энд — завоевали поул, выиграли гонку в доминирующем стиле, так что тут нечего сказать. В конце концов, когда ты проигрываешь чемпионат с разницей в два очка, это выглядит болезненно, но, если посмотреть, откуда мы начинали в Зандворте — больше чем со 100 очками отставания, — думаю, это не так уж и плохо», — цитирует Ферстаппена сайт «Формулы-1».
Четырехкратный чемпион мира подчеркнул, что он гордится командой за работу, которую «Ред Булл» проделал во второй половине сезона.
«Мы очень легко могли сдаться в тот момент, когда отставали так сильно. Но эта команда не так работает. Мы всегда стараемся найти улучшения и понять свои проблемы, это именно то, что мы сделали. Такой поворот был захватывающим, и сегодня было захватывающе. Мы не выиграли чемпионат — такое случается, такова жизнь, и это не то, из-за чего я буду слишком печалиться. Жизнь продолжается. Я просто очень горжусь людьми, с которыми работаю, они моя вторая семья, и мы насладимся этим моментом. Мы насладимся второй половиной сезона, будем гордиться ею, а следующий год все равно будет большим вопросом для всех», — добавил Ферстаппен.