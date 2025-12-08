Ричмонд
Хельмут Марко покинет команду «Формулы-1» «Ред Булл» после 20 лет работы

В 2024 году «Ред Булл» покинули главный конструктор Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уиттли, в июле 2025 года с поста руководителя команды был уволен Кристиан Хорнер.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Советник команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Ред Булл» Хельмут Марко покинет свой пост после 20 лет работы. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации источника, Марко завершит работу в «Ред Булле» до конца 2025 года.

Марко 82 года, он работал в «Ред Булле» с 2005 года. Более 20 лет специалист курировал молодежную программу поддержки пилотов «Ред Булл», влиял на определение составов основной и дочерней команд.

В 2024 году «Ред Булл» покинули главный конструктор команды Эдриан Ньюи и спортивный директор Джонатан Уиттли. В июле 2025 года с поста руководителя команды был уволен Кристиан Хорнер.

Команда «Ред Булл» дебютировала в «Формуле-1» в 2005 году. С тех пор она завоевала шесть Кубков конструкторов. В личном зачете в составе команды четырехкратными чемпионами мира стали немец Себастьян Феттель и нидерландец Макс Ферстаппен.

