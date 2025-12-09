Конец эры в «Формуле-1». Почему гонщики опасаются нового сезона

«Прежде всего, меня немного удивляет, насколько большое внимание уделяется реальному времени прохождения круга», — отметит Томбазис. — В этом виде спорта были разные периоды, когда машины становились медленнее или быстрее, и я думаю, что как только к этому привыкаешь, всё становится нормально. Когда выходишь из симулятора или в реальной жизни пересаживаешься с одной машины на другую, которая на полторы секунды медленнее, сначала думаешь: «Это плохая машина», потому что чувствуешь эти полторы секунды. Но, думаю, как только немного поездишь, это уже не имеет значения".