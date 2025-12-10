Ферстаппена признали самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1»

ТАСС, 10 декабря. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком «Формулы-1» по итогам сезона 2025 года, заработав $76 млн. Об этом сообщил журнал Forbes.
Второе место по доходам занял семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Феррари», заработавший $70,5 млн. На третьей позиции расположился действующий чемпион мира британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис ($57,5 млн).
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом «Формулы-1» (2021, 2022, 2023, 2024). В прошедшем сезоне он занял второе место в личном зачете. Нидерландский пилот лидирует по доходам от «Формулы-1» в течение последних четырех сезонов.
