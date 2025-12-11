83-летнего экс-менеджера Шумахера связали и ограбили

Вебер был менеджером Михаэля Шумахера с 80-х годов, он помог ему дебютировать в «Формуле-1» в 1994 году. Также менеджер занимался карьерой младшего брата Михаэля Ральфа Шумахера и еще одного немецкого пилота Нико Хюлькенберга, который продолжает выступление в «Формуле-1» в составе команды «Заубер» (с сезона-2026 команда будет переименована в «Ауди») вместе с бразильским гонщиком Габриэлем Бортолето.