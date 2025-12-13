«Формула-1» и FIA продлили соглашение о проведении чемпионата до 2030 года

«Новое соглашение открывает этап более тесного и профессионального взаимодействия между FIA и “Формулой-1”. Оно также подтверждает участие всех действующих команд, включая дебютирующий “Кадиллак”, и обеспечивает стабильную основу для дальнейших спортивных и технических изменений в чемпионате. Подписание соглашения укрепляет долгосрочные позиции “Формулы-1”: оно дает FIA возможность расширить работу по регулированию гонок, улучшить работу гоночной дирекции и судей, а также усилить техническую экспертизу чемпионата. Спорт, в свою очередь, сохраняет условия для дальнейшего роста аудитории, расширения календаря и внедрения новых технологий», — отмечается в заявлении.