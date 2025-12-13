«Формула-1» и FIA продлили соглашение о проведении чемпионата до 2030 года

Подписание прошло в пятницу в Ташкенте. Новое соглашение рассчитано до 2030 года. В церемонии участвовали переизбранный президент FIA Мохаммед бен Сулайем, генеральный директор Formula One Group Стефано Доменикали и представители всех 11 команд чемпионата.
«Новое соглашение открывает этап более тесного и профессионального взаимодействия между FIA и “Формулой-1”. Оно также подтверждает участие всех действующих команд, включая дебютирующий “Кадиллак”, и обеспечивает стабильную основу для дальнейших спортивных и технических изменений в чемпионате. Подписание соглашения укрепляет долгосрочные позиции “Формулы-1”: оно дает FIA возможность расширить работу по регулированию гонок, улучшить работу гоночной дирекции и судей, а также усилить техническую экспертизу чемпионата. Спорт, в свою очередь, сохраняет условия для дальнейшего роста аудитории, расширения календаря и внедрения новых технологий», — отмечается в заявлении.
Первый договор между организациями был подписан в 1981 году. Он определяет правила проведения чемпионатов «Формулы-1». Согласно документу, FIA выступает организатором, а обладатель прав отвечает за коммерческую деятельность, доходы от которой распределяются между всеми участниками соглашения.