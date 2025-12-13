Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Формула-1» и FIA продлили соглашение о проведении чемпионата до 2030 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство «Формулы-1» подписали девятый «договор согласия», определяющий порядок проведения соревнования, сообщается на сайте организации.

Источник: Спорт РИА Новости

Подписание прошло в пятницу в Ташкенте. Новое соглашение рассчитано до 2030 года. В церемонии участвовали переизбранный президент FIA Мохаммед бен Сулайем, генеральный директор Formula One Group Стефано Доменикали и представители всех 11 команд чемпионата.

«Новое соглашение открывает этап более тесного и профессионального взаимодействия между FIA и “Формулой-1”. Оно также подтверждает участие всех действующих команд, включая дебютирующий “Кадиллак”, и обеспечивает стабильную основу для дальнейших спортивных и технических изменений в чемпионате. Подписание соглашения укрепляет долгосрочные позиции “Формулы-1”: оно дает FIA возможность расширить работу по регулированию гонок, улучшить работу гоночной дирекции и судей, а также усилить техническую экспертизу чемпионата. Спорт, в свою очередь, сохраняет условия для дальнейшего роста аудитории, расширения календаря и внедрения новых технологий», — отмечается в заявлении.

Первый договор между организациями был подписан в 1981 году. Он определяет правила проведения чемпионатов «Формулы-1». Согласно документу, FIA выступает организатором, а обладатель прав отвечает за коммерческую деятельность, доходы от которой распределяются между всеми участниками соглашения.