Гран-при Португалии «Формулы-1» вернется в 2027 году

Гран-при Португалии войдет в календарь «Формулы-1» в 2027 и 2028 годах.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Гран-при Португалии войдет в календарь чемпионата «Формулы-1» в 2027 и 2028 годах в рамках двухлетнего соглашения с правительством страны, сообщается на официальном сайте гоночной серии.

Гонки пройдут на международном автодроме «Алгарве» в Портимане. Португальский этап заменит Гран-при Нидерландов, который проводится на трассе в Зандворте.

«Интерес и спрос на проведение Гран-при “Формулы-1” сейчас выше, чем когда-либо, поэтому я хочу поблагодарить премьер-министра Луиша Монтенегру, министра экономики и территориальной координации Мануэля Кастро Алмейду, государственного секретаря по туризму, торговле и услугам Педру Машаду, президента Turismo de Portugal Карлоса Абаде, президента туристической ассоциации Алгарве Андре Гомеша и генерального директора и председателя правления автодрома Хаиме Кошту за их поддержку в возвращении “Ф-1” в Португалию», — заявил президент и генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Автодром в Портимане принимал гонки «Формулы-1» в 2020 и 2021 годах в период пандемии коронавируса. Победителем обоих этапов стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступавший за «Мерседес». В 2021 году британец одержал 92-ю победу в карьере и превзошел рекорд Михаэля Шумахера по числу выигранных Гран-при.

