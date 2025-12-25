СМИ: FIA разрешила «Мерседесу» и «Ред Буллу» использовать свои двигатели

Ранее «Феррари», «Ауди» и «Астон Мартин» направили письмо в FIA из-за полученного «Мерседесом» и «Ред Булл» преимущества в связи с параметром степени сжатия топлива в двигателе, который по новому техническому регламенту с 2026 года понижен с 18:1 до 16:1. Проверка этого параметра будет проходить в статике, а не на трассе при увеличенной температуре двигателя, в связи с чем степень сжатия у болидов «Мерседеса» и «Ред Булл» в гоночных условиях будет составлять прежние 18:1.