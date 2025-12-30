Ферстаппен стал лучшим гонщиком сезона в Формуле-1 по версии самих пилотов

Первое место в списке занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», который опередил Ландо Норриса и Джорджа Расселла.
Шарль Леклера из «Феррари» потерял две позиции по сравнению с прошлым годом и стал пятым.
Новичками рейтинга стали Алекс Албон, Оливер Берман и Изаак Хаджар.
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон в топ-10 не попал.
Как отмечает сайт Autosport, Ферстаппен стал первым гонщиком в истории этого голосования, который занял первое место, хотя не стал победителем личного зачета.
