Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ферстаппен стал лучшим гонщиком сезона в Формуле-1 по версии самих пилотов

Формула-1 опубликовала рейтинг лучших пилотов сезона-2025 по версии самих гонщиков.

Источник: Getty Images

Первое место в списке занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», который опередил Ландо Норриса и Джорджа Расселла.

Шарль Леклера из «Феррари» потерял две позиции по сравнению с прошлым годом и стал пятым.

Новичками рейтинга стали Алекс Албон, Оливер Берман и Изаак Хаджар.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон в топ-10 не попал.

Как отмечает сайт Autosport, Ферстаппен стал первым гонщиком в истории этого голосования, который занял первое место, хотя не стал победителем личного зачета.

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше