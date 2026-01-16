Ричмонд
«Ред Булл» показал ливрею болида на новый сезон «Формулы-1»

«Ред Булл» представил ливрею болида на сезон «Формулы-1» 2026 года.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Концерн «Ред Булл» представил гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Презентация новой раскраски болида «Ред Булл» прошла на Центральном вокзале Мичигана в Детройте. Основным изменением ливреи стал переход с матовой краски на глянцевую. В дизайн также добавили вкрапления светлого оттенка синего цвета.

«Свежий слой краски для совершенно новой эпохи», — говорится в посте «Ред Булл» в соцсети X.

В сезоне-2026 «Ред Булл» будут представлять четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен и его новый напарник француз Исак Хаджар.

Ливрею также представила команда RB, которая принадлежит австрийскому конгломерату Red Bull GmbH. В сравнении с прошлым сезоном белый дизайн болидов дополнился синими деталями. В 2026 году за RB будут выступать новозеландец Лиам Лоусон и дебютант «Формулы-1» британец Арвид Линдблад.

