Очередной жуткий провал «Феррари»? Новый болид заглох на первом круге, но в команде уверяют — все в порядке

Говорят, что специально остановили машину.

Источник: Спорт-Экспресс

Новый болид «Феррари» SF-26 не сумел завершить круг во время презентации в Маранелло. Машина под управлением семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона неожиданно остановилась прямо на трассе.

Что говорят в команде?

Только сегодня «Феррари» впервые показала новый болид, с которым Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер будут выступать в предстоящем сезоне. Презентация получилась одной из самых коротких в истории команды и ограничилась лишь анимационным роликом, а также пресс-релизом.

Модель SF-26 стала 72-й по счету, которую разработали в Маранелло (город в Италии).

«Этот автомобиль — плод титанического труда всей нашей команды, отправная точка в абсолютно новое путешествие, полное неизвестности», — сказал руководитель команды Фредерик Вассер.

Но «новое путешествие» завершилось уже на первом круге, когда болид Льюиса Хэмилтона просто встал на трассе, а команда тут же высыпала на трек, чтобы оттащить его в сторону. Разумеется, этот эпизод моментально стал поводом для шуток. Особенно на фоне неудачных результатов команды в прошлом сезоне при довольно высоких ожиданиях.

Однако тут же Sky Italia поделилось инсайдом: с машиной все было в порядке, а остановка произошла из-за правила, которое запрещает проезжать болиду более 15 километров в съемочный день.

Вскоре Леклер со своим автомобилем «заглох» в том же самом месте, что и Хэмилтон. Видимо, остановка действительно была преднамеренной.

Катастрофа прошлого сезона

Перед стартом сезона-2025 у болельщиков «Скудерии» появились надежды на возвращение команды на вершину «Формулы». «Феррари» не брала Кубок конструкторов с 2008 года.

А тут как раз в напарники к Шарлю Леклеру пришел семикратный чемпион Льюис Хэмилтон. Только выступления этой «дрим тим» стали тотальным провалом.

Британец впервые в карьере ни разу за весь сезон не попал даже в призы. В какой-то момент он настолько отчаялся, что публично предлагал найти пилота на свое место. Этот эмоциональный пик пришелся на квалификацию перед Гран-При Венгрии, где он занял 12-е место, а его напарник показал лучшее время.

«Кто виноват? Только я, и никто больше! Каждый провал — это только моя вина! Я бесполезен, абсолютно бесполезен! К команде никаких вопросов. Сами видите, машина “Феррари” на поуле. Вероятно, команда должна сменить гонщика», — сказал расстроенный Хэмилтон в эфире Sky Sports F1.

Нельзя сказать, что Леклер в прошлом сезоне выступил идеально. На счету монегаска, конечно, были семь подиумов, но ни одного первого места. В итоге в Кубке конструкторов команда отлетела на четвертое место, пропустив вперед «Макларен», «Мерседес» и «Ред Булл».

Перед сезоном-2026 у фанатов надежда на перемены, поскольку новый болид делали под совершенно иной технический регламент. И было бы совсем печально, если бы он действительно так повел себя уже на демонстрационном заезде.

Максим Клементьев

