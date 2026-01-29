Lego представила болид Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

«Особый автомобиль. Легендарный водитель. Победная комбинация. Теперь можно собрать Ferrari F2004 Михаэля Шумахера и почтить один из величайших сезонов в истории», — написала компания Lego в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В 2004 году Шумахер завоевал свой последний титул, став семикратным чемпионом мира. Помимо болида и фигурки, в набор также входят кубок и подставка в виде подиума с напечатанным изображением и цитатой немецкого гонщика.