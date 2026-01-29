Ричмонд
Lego представила болид Ferrari F2004 с фигуркой Михаэля Шумахера

Компания Lego выпустила болид Ferrari F2004 с фигуркой немецкого гонщика Михаэля Шумахера. Набор, состоящий из 735 деталей, поступит в продажу 1 марта и будет стоить $89,99.

Источник: LEGO

«Особый автомобиль. Легендарный водитель. Победная комбинация. Теперь можно собрать Ferrari F2004 Михаэля Шумахера и почтить один из величайших сезонов в истории», — написала компания Lego в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В 2004 году Шумахер завоевал свой последний титул, став семикратным чемпионом мира. Помимо болида и фигурки, в набор также входят кубок и подставка в виде подиума с напечатанным изображением и цитатой немецкого гонщика.

Конструктор продолжил коллекционную серию LEGO Icons, посвященную автомобилям «Формулы-1». В 2024 году был выпущен болид McLaren F1 MP4/4 с фигуркой Айртона Сенны, в 2025 — автомобиль Williams Racing FW14B с фигуркой Найджела Мэнселла.

Михаэлю Шумахеру 57 лет. На протяжении карьеры он выступал за команды Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes. Вместе с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном немец делит первую строку по числу чемпионских титулов «Формулы-1». Он завершил карьеру в 2012 году.

В 2013 году во время катания на горных лыжах Михаэль Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму. На протяжении долгого времени он был прикован к постели и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

