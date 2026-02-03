Команда «Уильямс» представила гоночную ливрею на новый сезон

Ранее «Уильямс» пропустил предсезонные заезды в Барселоне из-за задержек в подготовке болида FW48. В конце января руководитель команды Джеймс Воулз заявил, что они готовы принять участие в тестовых заездах в Бахрейне, которые начнутся 11 февраля и продлятся три дня.