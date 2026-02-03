Ричмонд
Команда «Уильямс» представила гоночную ливрею на новый сезон

Команда «Уильямс» представила гоночную ливрею на новый сезон «Формулы-1».

Источник: The Williams Group

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Британская компания «Уильямс» в аккаунте X представила ливрею болида на новый сезон «Формулы-1».

Новый болид получил номер FW48. Его основная часть выполнена глянцевой синей краской. Дизайн дополнен черными и белыми деталями, а также классической красно-белой линией.

Ранее «Уильямс» пропустил предсезонные заезды в Барселоне из-за задержек в подготовке болида FW48. В конце января руководитель команды Джеймс Воулз заявил, что они готовы принять участие в тестовых заездах в Бахрейне, которые начнутся 11 февраля и продлятся три дня.

Новый сезон «Формулы-1» стартует в Австралии, первый этап пройдет 6—8 марта. В 2026 году «Уильямс» представят испанец Карлос Сайнс и таиландец Александер Албон.