Первый болид Шумахера продали на аукционе за 5 миллионов евро

Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.