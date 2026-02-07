Ричмонд
Первый болид Шумахера продали на аукционе за 5 миллионов евро

Yahoo Sports: первый победный болид Шумахера продали на аукционе за 5 млн евро.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Автомобиль Benetton B192, за рулем которого семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер одержал первую победу в «Формуле-1», был продан на аукционе, сообщает Yahoo Sports.

Стартовая цена болида составляла 8,5 миллиона евро. По итогам торгов он был продан за 5,082 миллиона. На этой машине Шумахер в 1992 году выиграл Гран-при Бельгии.

Шумахеру 57 лет. Вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном он делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1» (рекордные семь побед). На его счету 91 выигранная гонка.

Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме. В декабре 2018 года сообщалось, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

