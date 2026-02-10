«Астон Мартин» показал новую ливрею на сезон-2026

Машина получила рабочий индекс AMR26.
Болид 2026 года — первый для «Астон Мартин», в разработке которого принимал участие конструктор Эдриан Ньюи.
Напомним, что гонщиками «Астон Мартин» в новом сезоне Ф-1 будут Фернандо Алонсо и Ланс Стролл.
