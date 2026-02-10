Ричмонд
Гонщик «Формулы-1» попал в аварию в Сан-Марино

Гонщик «Формулы-1» Антонелли попал в аварию в Сан-Марино.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Итальянский пилот «Формулы-1» Кими Антонелли попал в ДТП в Сан-Марино, сообщает Motorsport со ссылкой на заявление «Мерседеса».

«В субботу вечером Кими попал в автомобильную аварию недалеко от своего дома в Сан-Марино. Полиция прибыла на место происшествия после звонка Кими. Его автомобиль был единственным участником аварии, и хотя он получил некоторые повреждения, Кими остался совершенно невредим», — говорится в заявлении его команды.

Как сообщает издание, Антонелли находился за рулем нового «Мерседеса», выпущенного эксклюзивно в 200 экземплярах. Пилот въехал в ограждение. Отмечается, что Антонелли примет участие в тестовых заездах в Бахрейне, которые пройдут 11—13 февраля.

Предстоящий сезон станет вторым в «Формуле-1» для 19-летнего Антонелли. В 2025 году он занял седьмое место в зачете пилотов, набрав 150 очков.