Гонщик «Формулы-1» попал в аварию в Сан-Марино

«В субботу вечером Кими попал в автомобильную аварию недалеко от своего дома в Сан-Марино. Полиция прибыла на место происшествия после звонка Кими. Его автомобиль был единственным участником аварии, и хотя он получил некоторые повреждения, Кими остался совершенно невредим», — говорится в заявлении его команды.