Пилоты «Мерседеса» стали лучшими в предсезонных тестах «Ф-1» в Бахрейне

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в заключительный, третий день тестовых заездов «Формулы-1» в Бахрейне.
Время лучшего круга итальянца составило 1 минуту 33,669 секунды. Второй результат показал его партнер по команде британец Джордж Расселл (отставание — 0,249 секунды), третий — британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (+0,540). Эти результаты стали лучшими среди всех гонщиков по итогам трех дней предсезонных тестов.
Лидером по количеству кругов стал Оскар Пиастри (153), который показал четвертое время (+0,880). Далее по этому показателю расположились Хэмилтон (138) и аргентинец Франко Колапинто (137) из «Альпин». Суммарно больше всех за три дня проехали гонщики «Уильямса» (415 кругов), следом расположились пилоты «Макларена» (411) и «Феррари» (406).
Еще одна серия предсезонных заездов пройдет в Бахрейне