Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилоты «Мерседеса» стали лучшими в предсезонных тестах «Ф-1» в Бахрейне

Пилоты «Мерседеса» стали лучшими в предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в заключительный, третий день тестовых заездов «Формулы-1» в Бахрейне.

Время лучшего круга итальянца составило 1 минуту 33,669 секунды. Второй результат показал его партнер по команде британец Джордж Расселл (отставание — 0,249 секунды), третий — британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон (+0,540). Эти результаты стали лучшими среди всех гонщиков по итогам трех дней предсезонных тестов.

Лидером по количеству кругов стал Оскар Пиастри (153), который показал четвертое время (+0,880). Далее по этому показателю расположились Хэмилтон (138) и аргентинец Франко Колапинто (137) из «Альпин». Суммарно больше всех за три дня проехали гонщики «Уильямса» (415 кругов), следом расположились пилоты «Макларена» (411) и «Феррари» (406).

Еще одна серия предсезонных заездов пройдет в Бахрейне 18—20 февраля. Новый сезон «Формулы-1» стартует в Австралии, первый этап пройдет 6—8 марта.

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше