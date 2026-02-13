Пилоты «Мерседеса» стали лучшими в предсезонных тестах «Ф-1» в Бахрейне

Лидером по количеству кругов стал Оскар Пиастри (153), который показал четвертое время (+0,880). Далее по этому показателю расположились Хэмилтон (138) и аргентинец Франко Колапинто (137) из «Альпин». Суммарно больше всех за три дня проехали гонщики «Уильямса» (415 кругов), следом расположились пилоты «Макларена» (411) и «Феррари» (406).