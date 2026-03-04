Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон рассказал о жизни с СДВГ

В апреле прошлого года Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации в Ferrari. Гонщик признался, что чувствует себя некомфортно в машине. «Просто не чувствую ее. Чтобы освоиться, мне нужна пересадка мозга», — шутя заявил он.