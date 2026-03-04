Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон рассказал о жизни с СДВГ

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о жизни с СДВГ. Его слова приводит PlanetF1.

Источник: JOEL CARRETT/EPA/TASS

Британский гонщик признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). «Когда возвращаюсь домой, час поправляю все прежде чем присесть. И меня реально расстраивает, если что-то находится не на своем месте», — заявил Хэмилтон.

PlanetF1 указывает, что звезда «Формулы-1», вероятно, путает СДВГ с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). ОКР — психическое расстройство, для которого характерны навязчивые мысли и действия. Навязчивые действия или компульсии чаще всего выражаются в мытье рук, перепроверке замков, пересчитывании предметов или упорядовачивании вещей.

В апреле прошлого года Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации в Ferrari. Гонщик признался, что чувствует себя некомфортно в машине. «Просто не чувствую ее. Чтобы освоиться, мне нужна пересадка мозга», — шутя заявил он.

За карьеру 41-летний Хэмилтон семь раз выигрывал чемпионат «Формулы-1». Британец является первым пилотом в истории гоночной серии, одержавшим 100 побед и завоевавшим 200 подиумов.

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше