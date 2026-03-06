На пороге революции: что ждет «Формулу-1» в 2026 году?

А вот пилот «Макларен» Оскар Пиастри защищает новые болиды. Он уверяет, что в машинах не появилось ничего криминального: «Да, прижимной силы меньше и скорость в целом выше, но никаких рывков при нажатии на педаль газа или чего-то подобного нет. Многое делается за кулисами с помощью программного обеспечения и силами производителей двигателей, так что болиды не будут слишком сложными в управлении. Они будут отличаться от обычных, но это просто немного другая версия пилотирования, ничего кардинально нового».