Пиастри оценил шансы «Макларена» на поул на Гран-при Австралии «Формулы-1»

СИДНЕЙ, 6 марта. /ТАСС/. Пилоты «Макларена» могут побороться за первый ряд стартового поля на первом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Такое мнение высказал австралийский гонщик команды Оскар Пиастри, комментарий которого приводит портал Formula Pаsssion.
Новый сезон «Формулы-1» стартовал в пятницу в Мельбурне. Пиастри показал лучшее время во второй практике.
«Уик-энд неплохо стартовал для нас, — сказал Пиастри. — Вторая практика получилась получше первой, но еще многое предстоит настроить. В квалификации надеемся побороться за первый ряд, но нет уверенности, что можем завоевать поул. Сейчас главная цель — обрести стабильность».
В сезоне-2025 команда «Макларен» выиграл Кубок конструкторов. Пиастри занял третье место в личном зачете, чемпионом стал его партнер по команде Ландо Норрис.
Квалификация Гран-при Австралии пройдет 7 марта, гонка — на следующий день.