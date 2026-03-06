Пиастри оценил шансы «Макларена» на поул на Гран-при Австралии «Формулы-1»

«Уик-энд неплохо стартовал для нас, — сказал Пиастри. — Вторая практика получилась получше первой, но еще многое предстоит настроить. В квалификации надеемся побороться за первый ряд, но нет уверенности, что можем завоевать поул. Сейчас главная цель — обрести стабильность».