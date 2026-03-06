Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пиастри оценил шансы «Макларена» на поул на Гран-при Австралии «Формулы-1»

Новый сезон «Формулы-1» стартовал в пятницу в Мельбурне.

Источник: Reuters

СИДНЕЙ, 6 марта. /ТАСС/. Пилоты «Макларена» могут побороться за первый ряд стартового поля на первом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Такое мнение высказал австралийский гонщик команды Оскар Пиастри, комментарий которого приводит портал Formula Pаsssion.

Новый сезон «Формулы-1» стартовал в пятницу в Мельбурне. Пиастри показал лучшее время во второй практике.

«Уик-энд неплохо стартовал для нас, — сказал Пиастри. — Вторая практика получилась получше первой, но еще многое предстоит настроить. В квалификации надеемся побороться за первый ряд, но нет уверенности, что можем завоевать поул. Сейчас главная цель — обрести стабильность».

В сезоне-2025 команда «Макларен» выиграл Кубок конструкторов. Пиастри занял третье место в личном зачете, чемпионом стал его партнер по команде Ландо Норрис.

Квалификация Гран-при Австралии пройдет 7 марта, гонка — на следующий день.