Хэмилтон завел корову по кличке Макс

«А, да, это моя корова. Ее зовут Макс. Это не я ее так назвал, честное слово (смеется)! Я получил ее в наследство. Клянусь жизнью, это правда.



У меня теперь есть что-то вроде фермы. И у меня там есть еще одна корова, которую зовут Омбре. Это очень милые и ласковые животные, для меня они стали заменой Роско (пес Хэмилтона, умерший в прошлом году)».