Хэмилтон завел корову по кличке Макс

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что завел двух коров, которые теперь живут на его ранчо.

Источник: Reuters

Фотография Хэмилтона с коровой появилась на больших экранах в паддоке «Альберт-парка» во время его общения с журналистами и болельщиками.

Когда Льюиса попросили объяснить происходящее, он сообщил, что получил двух животных в наследство, не став уточнять подробности:

«А, да, это моя корова. Ее зовут Макс. Это не я ее так назвал, честное слово (смеется)! Я получил ее в наследство. Клянусь жизнью, это правда.

У меня теперь есть что-то вроде фермы. И у меня там есть еще одна корова, которую зовут Омбре. Это очень милые и ласковые животные, для меня они стали заменой Роско (пес Хэмилтона, умерший в прошлом году)».

Источник: Соцсети
