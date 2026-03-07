Ферстаппен попал в аварию в квалификации Гран-при Австралии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» попал в аварию во время первого сегмента квалификации стартового этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австралии, который проходит на трассе в Мельбурне.
Квалификация к воскресной гонке проходит в субботу. За 7 минут 50 секунд до завершения первого сегмента Ферстаппена развернуло на трассе, его болид вылетел в гравийную зону и ударился о защитный борт. Заезд был приостановлен, болид нидерландца увезли с трассы. Покидая трассу, Ферстаппен держался за руку.
Ферстаппену 28 лет, он является четырехкратным чемпионом мира.
