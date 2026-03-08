Ричмонд
Пиастри разбил болид на установочных кругах и пропустит гонку в Австралии

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри попал в аварию на установочных кругах перед стартом домашнего Гран-при Австралии.

Источник: Reuters

На выезде из четвертого поворота 24-летний гонщик заехал на поребрик и, потеряв управление, врезался в барьеры.

По предварительным данным, у машины Пиастри пропала мощность, а после ее восстановления возникли проблемы с подачей топлива. Напарник австралийца Ландо Норрис также жаловался на серьезные неполадки с коробкой передач.

В квалификации Пиастри занял пятое место. С поул-позиции будет стартовать пилот «Мерседес» Джордж Расселл.

Гонка на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне начнется в 7.00 по московскому времени.