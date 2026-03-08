Расселл выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Второе место занял пилот из его же команды Кими Антонелли из Италии. На третьем месте пришел пилот команды Ferrari Шарль Леклер из Монако.
Следующий этап чемпионата «Формулы-1» пройдет в Китае с 13 по 15 марта.
Накануне Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии. Он смог преодолеть свой лучший круг за 1 минуту 18,5 секунды. Вторым финишировал его напарник по команде Андреа Кими Антонелли. Замкнул тройку гонщик Изак Аджар.
В тот же день пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен попал в аварию во время первого сегмента квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1». Инцидент произошел за 7 минут 50 секунд до окончания первой части квалификации.