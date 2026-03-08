Ричмонд
Расселл выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»

Пилот команды Mercedes Джордж Расселл из Великобритании выиграл Гран-при Австралии, первый этап чемпионата «Формулы-1» в сезоне 2026 года. Соревнования прошли 8 марта в Мельбурне.

Источник: Reuters

Второе место занял пилот из его же команды Кими Антонелли из Италии. На третьем месте пришел пилот команды Ferrari Шарль Леклер из Монако.

Следующий этап чемпионата «Формулы-1» пройдет в Китае с 13 по 15 марта.

Накануне Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австралии. Он смог преодолеть свой лучший круг за 1 минуту 18,5 секунды. Вторым финишировал его напарник по команде Андреа Кими Антонелли. Замкнул тройку гонщик Изак Аджар.

В тот же день пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен попал в аварию во время первого сегмента квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1». Инцидент произошел за 7 минут 50 секунд до окончания первой части квалификации.

